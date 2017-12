México pega Angola de olho em vaga, na volta a Hannover O México enfrenta Angola, às 16 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Hannover, e tenta se inspirar nas boas atuações que realizou no Niedersachenstadion no ano passado, durante a Copa das Confederações, para se aproximar de uma vaga nas oitavas-de-final. Foi ali que a equipe derrotou o Brasil por 1 a 0, na primeira fase, e empatou com a Argentina por 1 a 1, nas semifinais - acabou derrotado nos pênaltis por 6 a 5. Se vencer, a equipe do técnico Ricardo Lavolpe precisará apenas que o Irã não vença Portugal, no sábado, para garantir a passagem à segunda fase. Mas não poderá contar com seu principal astro, o atacante Jared Borgetti, que se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda e será poupado para tentar voltar contra Portugal, na próxima quarta-feira. Um dos candidatos a seu lugar é o brasileiro Zinha, que saiu do banco para uma atuação fundamental na vitória por 3 a 1 sobre o Irã - deu o cruzamento para os segundo gol, de Bravo, e marcou o terceiro. A outra opção é Francisco Fonseca, que substituiu Borghetti durante a partida. Nas demais posições, Lavolpe deve manter o time que iniciou o jogo contra o Irã. A principal preocupação do técnico é com o jogo aéreo de Angola, que lhe pareceu o ponto mais forte dos africanos depois do jogo em que perderam para Portugal por apenas 1 a 0. Os angolanos prometem entrar em campo mãos concentrados, depois de levar um gol aos 4 minutos e sofrer um lance de perigo antes dos 30 segundos. "Depois daquilo jogamos melhor", disse o zagueiro Kali. Ficha técnica México x Angola México - Sánchez; Salcido, Piñeda, Márquez e Osorio; Méndez, Pardo, Gerardo Torrado e Bravo; Zinha (Fonseca) e Franco. Técnico: Ricardo Lavolpe. Angola: João Ricardo; Loco, Jamba, Kali e Delgado; André, Figueiredo, Mendonça e Mateus; Edson e Akwá. Técnico: Oliveira Gonçalves. Árbitro: Shamsul Maidin (Cingapura). Local: Niedersachenstadion, em Hannover. Horário: 16 horas (de Brasília).