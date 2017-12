México sofre, mas consegue se classificar na Copa Ouro

Primeiro adversário do Brasil na Copa América, o México sofreu para vencer o Panamá, por 1 a 0, no encerramento da primeira fase da Copa Ouro, e ficou longe de convencer seus torcedores no Estádio Reliant, em Houston, nos Estados Unidos. A falta de criatividade e de oportunidades de gol foi novamente o problema dos mexicanos. O zagueiro Carlos Salcido, do PSV Eindhoven, deu a vitória ao time ao completar um escanteio, aos 15 minutos do segundo tempo. O México ainda sofreu uma pressão do Panamá, que acertou uma bola na trave numa cabeçada de Baloy. Mas dois jogadores panamenhos foram expulsos, acabando com as chances de reação. Phillips também acertou um chute na trave mexicana. Mas o jogo terminou com as duas equipes classificadas: o México, em segundo lugar no Grupo C, e o Panamá, do técnico brasileiro Alexandre Gimarães, como melhor terceiro colocado. Honduras na liderança A ponta na chave ficou com a surpreendente seleção de Honduras, que massacrou a rival Cuba por 5 a 0, em partida que também foi realizada em Houston. O grande destaque foi o atacante Carlos Pavón, que marcou os quatro primeiros gols de Honduras. Amado Guevara completou o placar. Desertados A equipe cubana chegou ao estádio envolvida por boatos de que vários jogadores tinham desertado em Nova York. A organização da Concacaf, em comunicado oficial, disse que não tinha nada a comentar sobre o caso. Uma fonte próxima à organização disse que pelo menos um jogador, o veterano Lester Moré, tinha pedido asilo político. Confrontos das quartas-de-final Sábado Canadá x Guatemala Estados Unidos x Panamá Domingo Honduras x Haiti México x Costa Rica