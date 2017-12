México vence e fica perto do Mundial A seleção do México teve dificuldadses, mas derrotou a Costa Rica por 2 a 0 em jogo disputado na noite de ontem, na Cidade do México, pelo hexagonal final das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo da Alemanha. Os gols foram marcados por Jared Borgetti e Francisco Fonseca. Com o resultado, a seleção mexicana praticamente carimbou o passaporte para o Mundial de 2006. Vai precisar de um ponto e tem mais quatro jogos a disputar. No outro jogo, os Estados Unidos bateram a seleção de Trinidad e Tobago por 1 a 0, no Estádio Rentchler Field, de Hartford, Connecticut. O gol dos EUA foi marcado pelo atacante Brian McBride. O selecionado americano também praticamente garantiu sua classificação para o Mundial. Completando a rodada, a seleção da Guatemala derrotou por 2 a 1 o selecionado do Panamá, com um gol no último minuto do atacante Gonzalo Romero.