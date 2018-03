México vence e pega Brasil na final A seleção do México derrotou a Costa Rica por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Azteca, Cidade do México, e será o adversário do Brasil no final da Copa Ouro. México e a seleção brasileira sub-23 decidem o título no domingo, na Cidade do México. Costa Rica e Estados Unidos decidem o terceiro lugar da Copa no sábado, em Miami (EUA). Os gols mexicanos foram marcados no primeiro tempo por Rafael Marquez, aos 18 minutos, e Jared Borguetti, aos 26.