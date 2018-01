México vence EUA e mantém chance O México venceu os Estados Unidos por 1 a 0, neste domingo no estádio Azteca, e manteve as chances de classificação para a Copa do Mundo de 2002. Jared Borgetti marcou de cabeça o gol da vitória aos 15 minutos de jogo. A partida marcou a estréia do técnico Javier Aguirre no time mexicano. Foi também a primeira derrota dos norte-americanos, que perderam também a chance de conquistar antecipadamente uma das três vagas no hexagonal final das eliminatórias da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe). Apesar da vitória, a situação mexicana não é nada confortável. Com sete pontos, é o penúltimo colocado entre os seis concorrentes, à frente somente do lanterna Trinidad e Tobago. Para se classificar, precisa continuar vencendo nas próximas rodadas e torcer por tropeços adversários. Já os Estados Unidos lideram com 13 pontos, mas podem ver a diferença para os concorrentes diminuir ao final da rodada, com o jogo Honduras x Costa Rica. E em caso de vitória costa-riquenha será alcançado pelo time da América Central.