México vence Ilhas Salomão pela Copa de futebol de areia

O México venceu, nesta quarta-feira, as Ilhas Salomão por 6 a 3 e garantiu o segundo lugar do grupo A da Copa do Mundo de beach soccer, disputada na praia de Copacabana. Os mexicanos, que precisavam da vitória para passar de fase, acabaram na segunda posição da chave, atrás do Brasil. Rosales e Plata marcaram duas vezes cada um, com Villalobos e Pozos completando. Naka fez os três das Ilhas Salomão. Nas quartas a equipe encara a Espanha, que usou um time misto e perdeu para o Irã por 5 a 4, mas acabou como primeira da chave B. O destaque foi o goleiro iraniano Hamed Ghorbanpour, que marcou dois gols.