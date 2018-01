México vence na abertura do Sub-17 Na abertura do Mundial Sub-17, nesta sexta-feira, em Lima, o México venceu por 2 a 0 o Uruguai, diante de um público de 14 mil espectadores. O atacante Carlos Vela anotou o primeiro gol do torneio aos dois minutos e Villaluz aumentou aos nove, ambos no segundo tempo. O resultado foi justo. Os mexicanos apresentaram um futebol mais ordenado e técnico. E poderiam ter vencido por um placar mais dilatado não fosse a boa atuação do goleiro Irrazábal. O futebol mostrado credenciou os mexicanos com um dos aspirantes ao título. O atacante Giovani dos Santos, que joga no Barcelona, da Espanha, foi o melhor jogador da partida. Mostrou um futebol de força e velocidade. Ele é considerado a estrela do time mexicano. Com o resultado, o México assume a liderança do Grupo B, com três pontos, sem contar o resultado da partida entre Austrália e Turquia, que seria realizada mais tarde.