México vence na prorrogação e se classifica na Copa Ouro

Um dos rivais do Brasil na Copa América, a seleção mexicana de futebol sofreu para garantir vaga às semifinais da Copa Ouro ao derrotar a Costa Rica por 1 a 0, com gol do atacante Jared Borgetti, marcado aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação. Com o resultado, os mexicanos pegarão nas semifinais a surpreendente seleção de Guadalupe, que passou por Honduras por 2 a 1, com gols de Jocelyn Angloma e Richard Socrier. Os guadalupenses fazem sua primeira participação na Copa Ouro. A outra partida será disputada entre Estados Unidos, favoritos ao título, e Canadá, outra surpresa do torneio. Os dois jogos da fase semifinal da Copa Ouro acontecerão nesta quinta-feira.