México vence o Japão de virada O México do brasileiro Zinha, derrotou o Japão, do brasileiro Zico, por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira em Hanover, na partida que marcou a estréia das duas equipes na edição 2005 da Copa das Confederações. Zinha - naturalizado mexicano - marcou o gol do empate que iniciou a reação, num belo chute de fora da área. O outro gol foi marcado por Fonseca, já no segundo tempo. Yanagisawa fez o único gol japonês. Com esse resultado, a seleção japonesa continua sem conseguir uma atuação convincente contra adversários mais tradicionais. O México começou melhor e perdeu boas chances de gol nos primeiros minutos. No entanto, aos 12, em seu primeiro ataque perigoso, o Japão abriu o placar. O atacante Atsushi Yanagisawa aproveitou um cruzamento da direita e desviou para o gol. Os mexicanos sentiram o golpe. Depois do gol só conseguiram chegar ao gol japonês com perigo aos 27, quando o atacante Borgetti quase marca de cabeça. Aos 39, no entanto, o México chega ao empate: Zinha domina na entrada da área e, sem marcação, chuta alto, no ângulo esquerdo do goleiro Yoshikatsu Kawaguchi para fazer 1 a 1. Na segunda etapa os mexicanos voltaram melhor. Logo no início, Borgetti cabeceou e a bola bateu na trave. Aos 20, Fonseca sobe mais que os zagueiros e, também de cabeça, vira o placar: 2 a 1. Nos minutos seguintes, no entanto, o México tratou de segurar a vitória.