Mia Hamm dá adeus ao futebol feminino A seleção dos Estados Unidos goleou o México por 5 a 0 nesta quinta-feira de madrugada, no Home Depot Center, em jogo que marcou a despedida dos gramados de três das maiores jogadoras da equipe norte-americana de futebol na história: Mia Hamm, Julie Foudy e Joy Fawcett, essa última não pôde jogar pois se recupera de uma cirurgia nas costas. As três foram homenageadas com flores antes da partida. Aos 32 anos, Hamm, a jogadora mais premiada do futebol feminino e também dos EUA, deu passe para os dois primeiros gols, fez jogadas de efeito e no segundo tempo vestiu a camisa com o nome de seu marido, Nomar Garciaparra. Hamm é apontada como uma das principais protagonistas dos dois títulos mundiais e das duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos dos Estados Unidos. Em sua carreira ela marcou 158 gols e é uma das finalistas ao prêmio de melhor do mundo concedido anualmente pela Fifa.