Micaela sonha em jogar no exterior Depois de conquistar seu segundo título no Campeonato Nacional de Basquete e ser eleita melhor jogadora da competição - deixando Janeth, estrela da Seleção Brasileira para trás -, a ala Micaela, do Unimed/Americana, quer disputar a Olimpíada de Atenas e jogar no Exterior após setembro. "É, acho que chegou minha hora", diz, humildemente. Micaela, de 24 anos, é daquelas jogadoras que não falam muito fora da quadra. "Sou tímida", justifica. Mas sobre seu desempenho na temporada, ela afirma: "Foi um ano muito bom desde o começo, em que entrei jogando bastante e regularmente. Ano passado, quando joguei pelo Dom Bosco, do Mato Grosso, eu fui segunda cestinha, mas aqui em Americana foi um campeonato especial. Ganhar de Ourinhos foi muito bom, principalmente porque elas tinham mais nome. Ganhamos porque tivemos muita vontade." Fazer mais pontos do que a veterana Janeth enche Micaela de alegria. "Nossa, em todo jogo contra ela eu entrava nervosa em quadra. Ela é "a" Janeth, já ganhou tantos títulos...Já joguei ao lado dela no Vasco, em 2001, quando ganhamos o Nacional. Todo jogo, todo treino era uma aula. Apesar de todo esse respeito, eu entrava para ganhar, como todo mundo faz." Os planos da ala, que disputou o Pan de São Domingos e o Pré-Olímpico do México com a Seleção, é estar na Olimpíada de Atenas. A primeira vez que atuei na Seleção adulta foi em 1999, em amistosos nos Estados Unidos. Em 2000, fui cortada do grupo que ia à Olimpíada, mas acho que agora chegou minha vez - não para ser titular, mas ao menos para estar no grupo", diz. A jogadora ressalta: "Há quatro anos eu era muito tímida, podia fazer as coisas mas não fazia, como partir para a jogada individual. Tinha medo de ser reprimida pelas outras. E se tudo der certo, depois da Olimpíada quero jogar fora do Brasil. Não só pelo dinheiro, mas pela cultura de outros países."