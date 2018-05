Micale convoca sub-20 sem campeões de São Paulo, Flamengo e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira a primeira convocação da seleção sub-20 deste novo ciclo da categoria, que terá a disputa do Sul-Americano no início de 2017 na tentativa de se classificar ao Mundial. A lista do técnico Rogério Micale tem 23 atletas e não conta com nenhum atleta dos melhores times sub-20 do momento no Brasil: Flamengo, São Paulo e Corinthians.

O São Paulo, com uma equipe relativamente jovem, venceu a Libertadores Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-20. Entre os campeões pelo time tricolor estão diversos jogadores nascidos em 1997, como David Neres e Lucas Fernandes, considerados os craques da equipe. Nenhum dos dois foi lembrado por Micale.

Da mesma forma, também não foram convocados atletas do Flamengo, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e do Corinthians, vice da Copinha e campeão do Paulista Sub-20 no ano passado.

Dos grandes de São Paulo, só o Palmeiras teve atletas chamados: o goleiro Daniel e o atacante Kaue. Também os atacantes Pedro Guilherme (Fluminense) e Caio Monteiro (Vasco) foram lembrados.

Como a convocação é para seis dias de treinos na Granja Comary, a partir de 12 de março, Micale deixou de fora os principais nomes desta geração, como o atacante Malcom (ex-Corinthians), o lateral Arana (Corinthians), os meia Gerson (Fluminense) e Lincoln (Grêmio) e os atacantes Gabriel Jesus (Palmeiras) e Leandrinho (Ponte Preta).

Confira a convocação:

Goleiros - Daniel (Palmeiras), Cleiton (Atlético Mineiro) e Lucas Amaral (Sport);

Zagueiros - Lucas Cunha (Braga/POR), Léo Xavier (Vitória), Luis Felipe (Ituano) e Henrique (Figueirense)

Laterais - Raul (Grêmio), Kevin, Vitinho (ambos do Cruzeiro) e Marlon (Criciúma);

Meias - Allan (Sint-Truiden/BEL), Gustavo Caetano (Goiás), Ton (Cruzeiro), Bruno Cosendey (Vitória de Guimarães/POR), Joãozinho (Atlético-PR) e Everton Felipe (Sport Recife);

Atacantes - Nickson (Vitória), Kaue (Palmeiras), Capixaba (Atlético Mineiro), Caio Monteiro (Vasco), Pedro Guilherme (Fluminense) e Evandro (Coritiba).