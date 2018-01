Micale corta lateral do Atlético-PR e chama jogador do Santos para seleção sub-20

O técnico Rogério Micale precisou realizar uma alteração na convocação da seleção brasileira sub-20 para o Campeonato Sul-Americano da categoria. Lesionado, o lateral-direito Gustavo Cascardo, do Atlético-PR, foi cortado. Em seu lugar, o treinador chamou nesta sexta-feira Robson, do Santos.

Robson foi convocado por sua versatilidade, uma vez que também pode atuar como zagueiro. Ele deve se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, nos próximos dias. A seleção brasileira permanecerá realizando sua preparação por lá até o dia 23 de dezembro, quando os jogadores serão liberados para as festas de fim de ano.

A reapresentação acontecerá na própria Granja Comary no dia 2 de janeiro. Nove dias depois, o Brasil embarca para o Equador. A estreia na competição acontecerá no dia 18, justamente contra os donos da casa, pelo Grupo A, que conta ainda com Colômbia, Paraguai e Chile.