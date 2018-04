Micale diz que gol no início desmoronou Atlético-MG e conta com Luan para quarta

O técnico Rogério Micale avaliou que o gol marcado por Pedro Rocha logo aos quatro minutos do primeiro tempo acabou sendo determinante para a derrota do Atlético Mineiro por 2 a 0 para o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador destacou que o time já enfrentaria várias dificuldades na partida, pelo poderio do adversário, e o gol sofrido logo nos minutos iniciais afetou diretamente a estratégia da equipe, que atuou com uma formação recheada de reservas e acabou sendo dominada pelo Grêmio, especialmente no primeiro tempo, quando foi vazado mais uma vez.

"Jogamos contra o segundo colocado no Brasileiro, que estava com menos desfalques. É um time de ataque forte, de muita mobilidade. Tínhamos definido uma estratégia, e o jogo começou com a gente tendo duas chances. Mas tomamos o gol aos quatro minutos. Aí desmoronou toda a estratégia. E a gente teve que se expor, o que é uma situação delicada. Eles sabem girar a bola com os volantes. Tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo, corrigimos isso depois, mas não adiantou muito. Tenho que lamentar e dizer que a derrota foi justa", afirmou.

A derrota para o Grêmio manteve o Atlético-MG com 23 pontos, agora em 14º lugar no Brasileirão. Após poupar os titulares em Porto Alegre, o time tentará se reabilitar diante do Jorge Wilstermann, na próxima quarta-feira, no Mineirão, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na ida, o time boliviano venceu por 1 a 0.

Micale adiantou que a novidade na escalação deve ser o atacante Luan, que não enfrentou Corinthians e Grêmio por causa do desgaste muscular. "A gente conta muito com ele. Contávamos com ele contra o Corinthians, mas acabou sendo vetado. Estamos cuidando para que ele tenha condição de jogo. É importantíssimo, tem muito a nos ajudar", comentou.