Micale faz 4 cortes e define grupo do Brasil para o Mundial Sub-20

O técnico Rogério Micale definiu na manhã desta sexta-feira a lista de 21 jogadores que vão disputar o Mundial Sub-20, na Nova Zelândia, pela seleção brasileira. Foram cortados quatro jogadores do grupo que havia iniciado os treinos em Atibaia, no interior de São Paulo. São eles: David e Bruno Lopes (ambos do Criciúma), Caio Rangel (Cagliari) e Yuri Mamute (Grêmio).

A equipe embarca neste sábado para a Austrália, onde realizará a segunda etapa da preparação para a competição. Serão 10 dias de treinamentos no país. No dia 1º de junho, às 13 horas (22 horas do dia 31 de maio no horário de Brasília), a seleção estreia no Mundial Sub-20 contra a Nigéria, atual campeã mundial Sub-17.

Micale iniciou o seu trabalho no comando da seleção brasileira Sub-20 na última segunda-feira, após a demissão de Alexandre Gallo pela diretoria da CBF. Por isso, o treinador nem pôde realizar a convocação do Brasil para o Mundial Sub-20, pois a lista já havia sido definida por Gallo - restou a Micale, então, apenas fazer os cortes desta sexta-feira para definir os 21 jogadores que vão participar do torneio na Nova Zelândia, que será disputado entre 30 de maio e 20 de junho.

Após a estreia contra a Nigéria, a seleção brasileira ainda disputará outros dois jogos pelo Grupo E do Mundial Sub-20. Os duelos serão com a Hungria, em 4 de junho, e a Coreia do Norte, em 7 de junho.

CONFIRA A LISTA FINAL DE CONVOCADOS

GOLEIROS: Geogemy (Cruzeiro), Jean (Bahia) e Marcos (Fluminense).

LATERAIS: João Pedro (Palmeiras), Rodrigo (Coritiba), Caju (Santos) e Jorge (Flamengo).

ZAGUEIROS: Iago (Criciúma), Léo Pereira (Atlético Paranaense), Lucão (São Paulo), Marlon (Fluminense).

MEIO-CAMPISTAS: Alef (Olympique de Marselha), Andreas Pereira (Manchester United), Boschilia (São Paulo), Danilo (Braga), Gabriel Jesus (Palmeiras) e Jajá (Flamengo).

ATACANTES: Jean Carlos (Real Madrid), Judivan (Cruzeiro), Kenedy (Fluminense) e Marcos Guilherme (Atlético Paranaense).