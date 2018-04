Micale reconhece 'frustração' com gol sofrido no fim e derrota do Atlético-MG

O técnico Rogério Micale não escondeu a frustração com a derrota do Atlético Mineiro, na noite de segunda-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Fluminense sacramentou a vitória, por 2 a 1, com gol aos 42 minutos do segundo tempo. Na avaliação do treinador atleticano, o empate seria o resultado mais justo.

"A frustração é imensa. Poderíamos sair com o empate, seria justo, pelo que as equipes fizeram. Um primeiro tempo bom do Fluminense e o segundo muito bom nosso. Seria o mais adequado. Futebol não tem justiça. Existe quem aproveita melhor as oportunidades que aparecem", lamentou o treinador.

Micale admitiu que o Flu foi superior na etapa inicial, quando abriu 1 a 0. "Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, principalmente no lado direito, com o Lucas chegando muito na linha de fundo. O Victor fez algumas boas defesas. Corrigimos isso no intervalo. A gente precisava de uma qualidade um pouco melhor no início da construção das jogadas, por isso optamos pelo Valdívia, com o Elias ao lado do Yago", comentou.

A mudança, na sua avaliação, trouxe resultados. "Dominamos as ações. Fizemos um segundo tempo muito consistente e bom, tivemos chance de virar o jogo. Infelizmente tomamos um gol. A gente sabia que o Scarpa traz a bola por dentro para buscar um passe entre as linhas, no segundo pau buscando o Dourado. Eles conseguiram. São coisas do futebol", disse, referindo-se ao gol de Henrique Dourado, na etapa final.

Sobre as alterações no ataque, o treinador justificou as entradas de Fred e Robinho somente no segundo tempo. "O Fred e o Robinho são importantes desse processo, pela experiência, pela rodagem, pela qualidade indiscutível. Só que a gente tem que fazer algumas opções para esse momento. Eles fazem parte de um elenco de 30 jogadores e a gente vai optar, pela circunstância do jogo, aqueles que tiverem melhor momento", afirmou, em entrevista ao canal Sportv.

Capitão da equipe atleticana, o zagueiro Leonardo Silva também avaliou a derrota como "injusta". "Foi um resultado injusto, em minha opinião, por tudo aquilo que apresentamos no segundo tempo", comentou. "Jogamos muito bem no segundo tempo e, infelizmente, na única bola que eles foram, no final do jogo, conseguiram o gol. Saímos com uma derrota frustrante por tudo aquilo que apresentamos no segundo tempo."

O empate manteve o Atlético longe do G6. Com os resultados da rodada e com sua derrota, o time mineiro caiu duas posições e agora figura na 13ª colocação, com 26 pontos. O Flu, por sua vez, subiu para o 8º posto, agora com 30 pontos.