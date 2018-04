Micale repete escalação em treino, mas não confirma Valdívia como titular

O técnico Rogério Micale comandou nesta sexta-feira mais um treino do Atlético-MG visando o duelo de domingo diante da Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. E como na atividade de quinta, ele armou o time titular com Valdívia, que vinha ficando como opção no banco nas últimas partidas.

Micale mudou o formato do meio de campo de três para dois volantes. Com isso, Roger Bernardo e Yago, titulares na derrota de segunda-feira para o Fluminense, foram para o banco, para as entradas de Adilson e Valdívia. Apesar da repetição desta alternativa nas últimas atividades do Atlético-MG, o treinador não garantiu a titularidade do meia no fim de semana.

"É um jogador que, toda vez que entrou em campo, nessa fase em que estou aqui, demonstrou bom rendimento. É uma figura que merece uma oportunidade, mas não vou confirmar agora", declarou nesta sexta.

Se não confirmou, Micale também não descartou a presença de Valdívia entre os titulares. O treinador havia dito no início da semana que testaria opções a serem utilizadas por ele ao longo das partidas, e indicou que a entrada do meia pode ser uma delas.

"Anteriormente, disse a vocês que estaria trabalhando outro sistema, que teria um plano B para circunstâncias de jogo. Estamos evoluindo nisso. Tivemos a saída do (Rafael) Carioca e, agora, estamos trabalhando essa segunda formação. Dentro disso, vamos escolher o que for melhor para as circunstâncias", explicou.

Apesar do mistério, a tendência é que Micale escale o time que vem trabalhando nos últimos dias. Se isso acontecer, o Atlético-MG enfrentará a Ponte Preta com: Victor; Marcos Rocha, Bremer, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares, Valdívia e Luan; Fred.