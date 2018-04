Michael é afastado do elenco do Botafogo O lateral-esquerdo Michael foi afastado do elenco do Botafogo nesta segunda-feira e ainda terá de pagar uma multa de 40% do seu salário. A punição foi imposta pelo clube após ele ter se recusado a ficar no banco de reservas durante o clássico do último domingo contra o Fluminense e por ter abandonado a concentração na noite de sábado.