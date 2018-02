Michael Owen afirma que estará recuperado antes do Mundial O atacante inglês Michael Owen, do Newcastle, declarou nesta segunda-feira, durante apresentação do uniforme número 2 da seleção da Inglaterra, que estará em plenas condições físicas para a disputa do Mundial da Alemanha, em junho. "Houve muitas fraturas como a minha na Inglaterra. Mas ainda bem que ela não aconteceu no pior momento do mundo", declarou Owen, que está afastado do futebol desde o dia 31 de dezembro de 2005, quando fraturou um dedo do pé direito na partida entre Newcastle e Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Na apresentação do uniforme número 2 da Inglaterra, em Manchester, Owen também revelou que pretende voltar aos gramados no jogo em que o Newcastle enfrentará o Chelsea, pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra, no dia 22 de março.