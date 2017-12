Michael Owen comemora ?Bola de Ouro? A Inglaterra também tem um prêmio importante para festejar em 2001. Michel Owen, atacante do Liverpool, soube nesta segunda-feira que foi escolhido pela France Football para receber a "Bola de Ouro". O troféu é uma espécie de ?Oscar? do futebol europeu e é entregue pela revista francesa desde 1956. Owen, 22 anos completados no sábado, junta-se assim a galeria de famosos, que inclui Franz Beckenbauer, Johann Cruyff, Alfredo di Stefano, Eusebio, van Basten, Zidane, Rivaldo. Ele também é o quarto inglês a receber o prêmio. Antes dele, foram lembrados Stanley Matthews (o primeiro de todos, em 56), Bobby Charlton (66) e Kevin Keegan (78 e79). "Fico feliz e quero melhorar", afirmou o inglês. "Minha preocupação é a de jogar sempre para a frente e ter o gol como objetivo." Owen é um dos ?queridinhos? dos torcedores britânicos. Além disso,tem em sua carreira a proeza de ser o mais novo a jogador a vestir a camisa da Inglaterra (com 18 anos, no amistoso com o Chile em 11 de fevereiro de 1998). O português Figo, vencedor no ano passado, ficou em 6.º lugar. Rivaldo, que faturou o prêmio em 99, é o 7.º.