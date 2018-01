Michael Schumacher é nomeado embaixador da Euro 2008 O alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, se juntou, nesta segunda-feira, ao grupo de embaixadores da Eurocopa 2008, organizada, conjuntamente, por Áustria e Suíça, segundo anunciou o site da Uefa. Mesmo nascido na Alemanha, Schumacher mora na Suíça, perto da fronteira com a França, e disse ter se sentido muito a vontade de fazer parte de uma lista que fazem parte o tenista número um do mundo, Roger Federer, e alguns atletas suíços não tão conhecidos do público brasileiro, como o ex-jogador de futebol Stéphane Chapuisat, e o ex-esquiador Bernhard Russi. Além do dono da equipe de F-1 Sauber/Petronas, Peter Sauber. O heptacampeão do mundo, que também é embaixador da Unesco, se aposentou no anos passado após bater diversos recordes na categoria, como os de piloto com mais campeonato e vitórias, além de voltas mais rápidas, poles pontos e vitórias em uma mesma temporada.