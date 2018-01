Michel acerta com o Vitória-BA O lateral direito Michel, do Santos, acertou hoje sua transferência para o Vitória da Bahia. A pedido do treinador Valdir Spinosa, o jogador vai defender a equipe baiana até o final do ano. A transação vai custar 1,5 milhão de dólares. Michel viaja na sexta-feira e inicia imediatamente os treinamentos na nova equipe, preparando-se para o Campeonato Brasileiro. "Será uma boa oportunidade para eu mostrar meu trabalho. Espero cumprir uma boa campanha pelo Vitória e me firmar definitivamente", disse Michel, que está desde 1997 no Santos, tendo sido convocado para a última seleção pré-olímpica.