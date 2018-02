Michel acha bom antidoping extra O lateral Michel, que recuperou a posiçao na lateral direita do Santos, disse hoje que estava satisfeito com a realização do exame antidoping promovido pelo clube na quinta-feira, depois do carnaval. "Esse exame serviu para mostrar meu caráter e que sou uma pessoa de bem; dei a volta por cima e ele foi positivo para mim". O jogador contou que chegou para treinar e foi avisado do exame. "Fiz a coleta de sangue sabendo que não ia dar nada". Ele lembrou a experiência que passou quando foi pego num exame oficial e teve que cumprir uma longa suspensão. "Foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, e por isso se precisar fazer outro exame para provar minha inocência e meu caráter, vou fazer sem problemas. "Foi mais uma demonstração de bom comportamento e da postura de um homem que se recuperou e que está empenhado cada vez mais em recuperar definitivamente sua posição", disse o técnico Leão. Ele justificou também o fato de ter tornado público a realização do exame. "É muito fácil criticar um cidadão quando ele comete um erro, por isso fiz questão de elogiar e tornar público, independente do que as pessoas possam pensar". Leão revelou que fez questão de parabenizar o atleta, na conversa que teve com o grupo. O técnico entende também que o fato de o exame ter dado negativo serve como motivação, exemplo e confiança para Michel. E acrescentou: "E mais do que tudo é um dado importante para sua família e para seu filho".