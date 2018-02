Michel Bastos abre mão de ser meia e ganha espaço no Palmeiras

A posição de lateral-esquerdo titular do Palmeiras tem um novo dono provisório. Enquanto o virtual titular Diogo Barbosa se recupera de lesão, Michel Bastos é quem desponta como o ocupante da função. O técnico Roger Machado definiu o jogador de 34 anos para o lugar de Victor Luís nos últimos treinos e vai apostar nele para o clássico de sábado, com o Corinthians.

A chance para Michel Bastos apareceu quando o jogador topou mudar de posição. Meia de origem, dias atrás ele comentou em entrevista coletiva aceitar atuar em outras funções, para que pudesse ter sequência no time titular. Roger inicialmente testou o atleta para lhe dar ritmo de jogo e oportunidade, mas gostou do desempenho e agora, Michel não saiu mais do time.

Será o quarto jogo seguido de Michel Bastos como titular da equipe. A primeira chance veio contra o Mirassol, na vitória por 2 a 0, e desde então ele não saiu mais do time. Caso o agora lateral tivesse insistido em atuar apenas como meia, teria um caminho muito mais concorrido, pois no esquema de Roger Machado, teria de disputar posição com titulares como Tchê Tchê, Willian e Dudu, por exemplo.

Curiosamente, no primeiro clássico com o Corinthians, no ano passado, também pelo Estadual, Michel Bastos também começou como titular o confronto. Na ocasião, porém, o técnico Eduardo Baptista optou por colocar o jogador no meio-campo.