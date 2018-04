Michel Bastos acredita em volta à seleção brasileira

LYON - A trajetória de Michel Bastos na seleção brasileira foi curta. Convocado para três amistosos antes da Copa do Mundo de 2010, o jogador agradou ao técnico Dunga, foi para a África do Sul e assumiu a condição de titular. Após a eliminação diante da Holanda, nas quartas de final, e com a chegada de Mano Menezes como novo treinador, nunca mais foi chamado.

"Joguei todas as vezes em que fui chamado, ganhei espaço na equipe e tive chance de jogar a Copa do Mundo. Mas ainda não acabou. Estou trabalhando para retomar meu lugar, apesar de saber que há muita competição. Se eu tiver algumas boas atuações pelo Lyon, acho que posso voltar à seleção. Meu sonho era jogar pela seleção, alcancei isso, mas agora tem o objetivo de retornar", declarou, em entrevista ao site oficial da Fifa.

Apesar de seguir acreditando no retorno, Michel Bastos sabe que não é mais uma das primeiras opções para a lateral esquerda. Desde que chegou à França, onde atua pelo Lyon, o jogador passou a jogar como uma espécie de ponta, muitas vezes até pelo lado direito. Ele apontou esta mudança de posição como fator principal para ser preterido por nomes como Marcelo, do Real Madrid, e André Santos, do Arsenal.

"Ele (Mano Menezes) me disse que tinha que fazer escolhas e que, se eu quisesse voltar à seleção, teria que ser na minha posição atual, na ponta esquerda. Mas se ele me pedisse para atuar pela lateral, não me importaria, porque o importante é ser chamado. André Santos e Marcelo estão na minha frente agora porque estão atuando como laterais-esquerdos em seus clubes, o que não acontece comigo desde que cheguei à França. Mas o que eu gostaria mesmo é ter uma chance em minha posição real", afirmou.

Apesar de esquecido por Mano Menezes, Michel Bastos vive grande fase na França. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, que o afastou por três semanas, é apontado como um dos melhores jogadores do Campeonato Francês. "Não sei se sou um dos melhores, mas me sinto em grande forma de novo. Estou me sentindo bem e acho que estou ajudando meu time", apontou.