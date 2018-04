Michel Bastos celebra boa atuação com gol e renovação de contrato

O jogador foi contratado em agosto do ano passado e em 49 jogos pelo clube marcou dez vezes e deu 16 assistências. As negociações para renovar seu contrato começaram nos últimos meses e o acordo foi assinado neste sábado, ainda na concentração do CT da Barra Funda, com a presença do empresário do atleta. Emmanuel de Kerchove veio da Europa especialmente para fechar a renovação de Michel Bastos.

Os nove anos na Europa e a identificação com a torcida do São Paulo fazem Michel Bastos aparecer até mesmo como candidato a capitão da equipe. O jogador se sente um dos líderes do elenco e pode ficar com a faixa que desde 1999 pertence a Rogério Ceni, já que o goleiro de 42 anos tem contrato válido somente até agosto.

Aos 31 anos, o jogador afirmou se sentir rejuvenescido, com 21 anos, graças à boa fase vivida. Michel Bastos é o líder de assistências do São Paulo em 2015, com oito. Ele marcou seis gols. "Em um certo período eu resolvi não ficar escutando propostas, porque tinha priorizado a minha renovação com o São Paulo. Teve coisas que chegaram e que acabei nem discutindo", contou o meia, que foi titular na Copa de 2010 e revelou sonhar com o retorno à seleção brasileira.