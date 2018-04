Michel Bastos desfalca o São Paulo contra a Ponte Preta

O técnico Milton Cruz deixou o meio-campista Michel Bastos de fora da lista de relacionados do São Paulo para o jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficará no Reffis para realizar reforço muscular.

Outra baixa pelo mesmo motivo é a do lateral-esquerdo Carlinhos. O treinador optou por poupá-lo para não agravar uma lesão. Lucão e Boschilia desfalcam o time tricolor porque foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 e viajam neste sábado para a Austrália, onde dão sequência aos trabalhos de preparação para o Mundial da Nova Zelândia.

A boa notícia é o retorno do volante Souza. Recuperado de contusão, ele treinou normalmente e viajará com o elenco para o interior paulista. Neste sábado, Milton Cruz comandou um treino técnico em que enfatizou as jogadas de bola parada e aérea.

Ele não confirmou a escalação, mas São Paulo deve ir a campo com: Rogério Ceni; Bruno, Toloi, Dória e Reinaldo; Denilson, Souza, Wesley e Ganso; Pato e Luis Fabiano.

RELACIONADOS

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro.

Laterais: Bruno e Reinaldo.

Zagueiros: Rafael Toloi, Dória, Rodrigo Caio, Paulo Miranda e Edson Silva.

Volantes: Denilson, Souza, Hudson e Thiago Mendes.

Meias: Paulo Henrique Ganso, Wesley e Centurión.

Atacantes: Alexandre Pato, Luis Fabiano, Ewandro e Cafu.