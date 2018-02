Michel Bastos é a baixa do Figueirense Lutando contra o rebaixamento há 16 rodadas, o Figueirense recebe o Paraná, neste sábado, às 18h10, em Florianópolis, sem um de seus principais jogadores: o lateral-esquerdo Michel Bastos. Artilheiro da equipe, com 10 gols, o jogador cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Apesar de ainda não definir a equipe, o técnico Adílson Baptista deverá escalar o meia Marquinhos Paraná naquele setor. Outro desfalque será o zagueiro Bebeto, também com o terceiro amarelo ? Vinícius será o substituto. Além desses dois, Adílson ainda não poderá contar com o meia Sérgio Manoel e o volante Axel, que seguem machucados. No ataque, o treinador não definiu o companheiro de Edmundo. A dúvida está entre Alexandre e Alessandro.