Michel Bastos fala em tom de despedida do São Paulo, mas não indica futuro

Não é nenhum segredo que Michel Bastos está de saída do São Paulo. E o próprio jogador falou em tom de despedida do clube na noite da última segunda-feira, quando participou de um jogo beneficente em Uberlândia (MG), mesmo que ainda tenha contrato com o clube paulista até o final da próxima temporada.

"O melhor é buscar outros ares, outras coisas. O São Paulo vai estar sempre no meu coração, foi o clube que proporcionou a minha volta ao Brasil depois de muito tempo. Apesar desse final ter tido alguns problemas e conflitos, o que prevaleceu foi o lado positivo", afirmou, em entrevista ao SporTV.

Assim, Michel Bastos indicou que parece iminente a chegada a um acordo com a diretoria do São Paulo para antecipar o fim do seu contrato, encerrando a sua passagem pelo clube do Morumbi, iniciada em 2014. Nesse período, oscilou boas atuações, especialmente nos primeiros anos, com alguns problemas e cobranças da torcida, sendo inclusive agredido em invasão do CT da Barra Funda nesta temporada.

Michel Bastos, porém, não deu qualquer dica sobre qual será o seu futuro. Anteriormente, o polivalente jogador, de 33 anos, chegou a despertar o interesse do Santos e do Cruzeiro.

Muito provavelmente sem Michel Bastos em 2017, o São Paulo já anunciou novidades para a próxima temporada, sendo a principal delas a contratação do ídolo Rogério Ceni para ser seu técnico. Além disso, o clube já acertou as chegadas do goleiro Sidão e dos atacantes Wellington Nem e Neilton, trocado com o Cruzeiro pelo volante Hudson.