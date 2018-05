Michel Bastos lamenta 'freguesia' do São Paulo em clássicos paulistas

O capitão Michel Bastos admitiu nesta segunda-feira que o São Paulo precisa voltar a vencer confrontos contra os rivais do futebol paulista. A derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Paulista, fez o time do Morumbi a chegar à décima derrota nos últimos 15 clássicos e voltar a ser cobrado pela torcida, principalmente por ter sido o primeiro encontro diante de um adversário de peso na temporada.

"Neste ano a gente espera que os números mudem. Você perder um jogo é complicado, mas perde um clássico é pior ainda. Tem a nossa cobrança, como a dos próprios torcedores. Esperamos que nossas estatísticas mudem no ano. Temos condições de ganhar clássicos", disse o meia Michel Bastos. A derrota para o Corinthians, no Itaquerão, foi a primeira do São Paulo na temporada.

Os resultados negativo contra rivais têm sido comuns no time do Morumbi. No ano passado foram 14 jogos, com nove derrotas, três empates e apenas duas vitórias, ambas como mandante. O retrospecto piorou pelas derrotas expressivas diante dos três rivais. Pelo Campeonato Brasileiro de 2015, o São Paulo sofreu reveses pesados diante de Santos (3 a 0), Palmeiras (4 a 0) e Corinthians (6 a 1).

A nova derrota para o Corinthians, neste domingo, teve como um dos vilões o mesmo zagueiro que teve atuação ruim no 6 a 1 do ano passado. Lucão falhou no lance do primeiro gol e voltou a ser alvo da torcida, mas ganhou defesa do capitão. "Temos que apoiar. Ele é um grande jogador, tem um ótimo futuro, é trabalhador. Aconteceu com ele (falhar), mas pode acontecer com qualquer outro. Somos um grupo. Sendo capitão, tenho que exercer esse papel de incentivar o companheiro", afirmou.

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira com um treino físico para os titulares e uma atividade com bola para os reservas. Recuperado de amigdalite, o atacante Alan Kardec participou do trabalho e deve ser a novidade para o jogo de quarta-feira contra o The Strongest, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Nesta terça, o time vai fazer um trabalho no estádio municipal para finalizar os preparativos para a partida.