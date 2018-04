Michel Bastos marca e Schalke 04 goleia o Hamburgo no Campeonato Alemão

GELSENKIRCHE - O Schalke 04 contou com grande atuação de Huntelaar e gol marcado pelo brasileiro Michel Bastos para golear o Hamburgo neste domingo. O atacante holandês marcou três vezes e foi o nome da vitória por 4 a 1, em Gelsenkirchen, pela 31.ª rodada do Campeonato Alemão, que mantém a equipe na quarta colocação.

O Schalke tem 49 pontos e hoje estaria garantido na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Já o Hamburgo estacionou nos 44 pontos, é o oitavo colocado e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

Apesar da goleada, quem saiu na frente foi o Hamburgo, com Jansen. Logo aos quatro minutos, ele aproveitou escanteio e fez de cabeça. Não demorou para que o empate saísse. Aos nove minutos, Michel Bastos foi acionado em rápido contra-ataque e bateu de primeira, no contrapé do goleiro, para marcar.

O gol empolgou o Schalke, que foi para cima e conseguiu a virada aos 20 minutos. Draxler fez grande jogada pela esquerda e tocou para Huntelaar marcar. O próprio holandês fez o terceiro, de cabeça, aos 12 do segundo tempo. Ele estava impossível e selou a goleada aos 20 minutos, novamente de cabeça.

No outro jogo deste domingo, o Mainz recebeu o Eintracht Frankfurt e não passou de um empate por 0 a 0. O resultado deixa o time de Frankfurt na quinta colocação, com 46 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga Europa.