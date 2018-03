Michel Bastos pede para torcida esquecer Cuca e prestigiar Eduardo Baptista

No dia seguinte da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, o resultado não foi tão comentado na reapresentação na Academia de Futebol, na tarde desta sexta-feira. O assunto principal foi a vaia de parte da torcida para o técnico Eduardo Baptista durante a partida, tema que o meia Michel Bastos abordou na entrevista coletiva, ao pedir respeito ao atual comandante.

Parte das manifestações negativas a Eduardo teve como acompanhamento gritos pelo retorno do treinador campeão brasileiro no ano passado, Cuca. A atitude foi criticada por Michel Bastos. "O torcedor vive a nostalgia de ser campeão brasileiro, mas faz parte do passado. Amanhã ou depois será o nome do Eduardo a ser gritado. O grupo sabe que ele é uma pessoa e muito competente", afirmou.

Ao fim da partida, outros jogadores do elenco também ressaltaram apoio ao trabalho do técnico. Na comemoração do primeiro gol, o atacante Dudu foi abraçar Eduardo, assim como os reservas. "O Eduardo é um grande treinador, sabe da responsabilidade, porque veio sabendo que a cobrança seria grande. Com três jogos no campeonato ser cobrado é muito cedo. Nem nós, jogadores, esperávamos essa exigência", disse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Michel relembrou já ter sido alvo de perseguição da torcida no ano passado, quando estava no São Paulo. No episódio mais marcante, em agosto, membros de uma facção organizada invadiram o treinamento da equipe e agrediram alguns jogadores, entre eles o meia, que depois do incidente, voltou poucas vezes a atuar pelo time do Morumbi e decidiu rescindir contrato para reforçar o Palmeiras.

O jogador comentou que o clima ruim deixado no São Paulo não se repete no Palmeiras. Tanto o elenco como a torcida foram receptivos. "Até achei que por vir de um rival poderia ter problema. Mas eu fiquei surpreso. Os palmeirenses me param na rua, me elogiam, e nas redes sociais é satisfatório ver o quanto foi acolhido. Quero retribuir tudo isso, mas se eu tivesse alguma rejeição, também ia compreender", afirmou.

De volta aos treinos nesta sexta, o Palmeiras tem como próximo compromisso o Linense, no domingo. O jogo válido pelo Campeonato Paulista será em Araraquara.