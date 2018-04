Michel Bastos provoca Lazio em sua apresentação na Roma

SÃO PAULO - Michel Bastos causou polêmica em sua primeira aparição oficial como jogador da Roma. O brasileiro se apresentou nesta terça-feira à torcida do clube italiano, em partida contra a Juventus, e já atiçou a rivalidade com um dos maiores adversários de seu novo clube, a Lazio.

O meia ergueu uma faixa em saudação à torcida antes da partida do Campeonato Italiano em que se lia "Lazio Merda". Momentos depois, o clube se explicou, por meio de sua conta oficial no Twitter, alegando que o jogador recebeu o cachecol da torcida presente no Estádio Olímpico sem saber o que estava escrito. O clube desculpou-se por possíveis ofensas.

Bastos fechou contrato por empréstimo por seis meses e chega do Al Ain, dos Emirados Árabes. A Roma pagou cerca de R$ 3,5 milhões pelo período de empréstimo e pode pagar aproximados R$ 11 milhões se quiser comprar o jogador ao fim do prazo. Ele se junta aos também brasileiros Maicon, Leandro Castán, Dodô, Marquinho e Taddei.

Bastos held up a scarf thrown to him by the fans unaware of the message it displayed. The club and Michel apologize for any offence caused