Michel Bastos treina e deve voltar ao São Paulo contra o Joinville

O São Paulo deve ter o retorno no sábado de um dos principais jogadores do elenco. O meia Michel Bastos treinou normalmente nesta terça-feira com o restante do grupo e deve ter condições de enfrentar o Joinville, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 ficou fora da partida do último domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, pela necessidade de recuperar a forma física perdida durante a dengue.

A doença levou o atleta a perder 5 quilos e ficar fora de três jogos da equipe. Na última semana Michel Bastos jogou contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Mineirão, ainda sem estar com o preparo ideal e sentiu a falta de ritmo. O meia precisou ser substituído para a entrada de Centurión no segundo tempo, quando teve cãibras. Depois disso, intensificou os trabalhos físicos para poder voltar ao time. No ano ele é o líder de assistências do São Paulo, com oito, e também marcou cinco gols.

Até mesmo na última segunda-feira, dia de folga do São Paulo, Michel Bastos treinou para conseguir avançar na recuperação. No treino desta terça pela manhã o jogador participou normalmente de um trabalho em campo reduzido junto com o restante do elenco. Michel Bastos integrou até mesmo a segunda parte da atividade, uma espécie de rachão, que não teve a presença de quem atuou contra a Ponte Preta. Os atletas que jogaram em Campinas se retiraram para realizarem trabalhos de alongamento.

O treino marcou a estreia de dois garotos da base recém-promovidos ao time principal. O atacante João Paulo e o lateral-esquerdo Matheus Reis, ambos da equipe Sub-20 do clube, fizeram nesta terça-feira o primeiro trabalho com o elenco profissional. O planejamento do São Paulo é que a dupla seja integrada aos poucos à rotina de jogos. Durante a semana, eles vão treinar com o time e no fim de semana, serão liberados para disputar campeonatos da base. No futuro, devem começar a ser aproveitados como reservas para as partidas.

A comissão técnica vai usar a semana para tentar recuperar três jogadores que ainda são dúvida. O volante Souza, com problema na coxa direita, e o zagueiro Rafael Toloi, com lesão no ombro direito, ficaram somente na academia e vão continuar em tratamento para a partida de sábado. O lateral-esquerdo Carlinhos se recupera de lesão na coxa esquerda e voltou ao campo para treinar chutes e controle com a bola.