Michel Bastos treina no dia de folga do São Paulo para se recuperar

O meia Michel Bastos, do São Paulo, treinou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda mesmo durante o dia de folga da equipe. O camisa 7 fez um trabalho físico para tentar recuperar a forma perdida enquanto esteve com dengue, com o objetivo de voltar à equipe depois de ser desfalque no último domingo, na derrota para a Ponte Preta, em Campinas, pelo Brasileirão.

A doença fez Michel Bastos perder os jogos contra Cruzeiro, pela Copa Libertadores, e Flamengo, pelo Brasileirão, ambos no Morumbi. O jogador até retornou a atuar na partida de volta contra o time mineiro, mesmo sem estar na melhor forma física. Com 5 kg a menos, o meia sentiu cãibras no segundo tempo e teve de ser substituído.

Nesta segunda-feira o jogador e o zagueiro Breno, que tenta retomar a forma física para reestrear, fizeram um trabalho específico junto do preparado físico Sérgio Rocha. A dupla cumpriu trabalhos de circuito físicos, com mudanças de velocidade e duração. A atividade durou cerca de uma hora e meia.

A esperança do clube é que Michel Bastos retorne ao time já no próximo sábado, quando o São Paulo recebe o Joinville, no Morumbi, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O restante do elenco ganhou folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça-feira pela manhã para iniciar a preparação para o jogo.