Michel Bastos treina normalmente e anima São Paulo para quarta

Principal jogador do São Paulo neste primeiro semestre, Michel Bastos pode reforçar a equipe no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Em recuperação depois de contrair dengue, o meia treinou normalmente neste sábado.

A atividade foi apenas recreativa, mas Michel Bastos trabalhou sem restrições. Na sexta-feira, ele já havia participado de uma parte dos trabalhos no gramado. O jogador passou a desfalcar o São Paulo no treino da quinta-feira da semana passada, diagnosticado inicialmente com uma virose.

Só na terça-feira é que os exames apontaram que Michel estava com dengue, fazendo dele desfalque para a partida contra o Cruzeiro no Morumbi, na quarta. O meia, entretanto, não chegou a ser internado em hospital e acompanhou a partida de um camarote no estádio.

"O departamento médico programou folga para Michel Bastos neste domingo. Assim, poderá avaliar a reação do atleta após dois treinos. A expectativa é que ele se reapresente na segunda pela manhã junto aos demais jogadores e trabalhe com a mesma intensidade do time, visando o Cruzeiro", explicou o São Paulo.

BRASILEIRÃO

Milton Cruz não deu pistas do time que vai escalar para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Morumbi, diante do Flamengo. Em entrevista à Rede Globo, o treinador disse que Paulo Henrique Ganso, entre outros jogadores, pediu para ser utilizado mesmo que a comissão técnica opte por escalar reservas.

Rafael Toloi, Bruno, Denilson e Centurión não foram relacionados e ficam fora até mesmo do banco de reservas. Lucão e Boschilia devem jogar porque na segunda-feira se apresentam à seleção brasileira sub-20 e passam a ser desfalque para o time. Hudson, Luis Fabiano e Dória também deverão ser escalados para readquirir ritmo de jogo. Os três não atuaram diante do Cruzeiro, suspensos, e estão há duas semanas e meia sem disputar partidas.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS

GOLEIROS - Rogério Ceni e Renan Ribeiro;

LATERAIS - Auro, Carlinhos e Reinaldo;

ZAGUEIROS - Lucão, Dória, Edson Silva e Paulo Miranda;

VOLANTES - Rodrigo Caio, Souza, Thiago Mendes, Wesley e Hudson;

MEIAS - Paulo Henrique Ganso e Boschilia;

ATACANTES - Luis Fabiano, Alexandre Pato, Cafu e Ewandro.