Michel, do Santos, pode reforçar Bota O lateral-direito Michel, do Santos, pode ser o novo reforço do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente de Futebol do Alvinegro, Orlando Ribeiro, informou nesta sexta-feira que o clube espera pelo novo julgamento do atleta, que foi punido por doping, com 120 dias de suspensão, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O acerto com a diretoria paulista e o jogador já foi feito. Com esta suspensão, obtida no segundo julgamento do caso, Michel só terá condições de atuar em 22 de setembro. Os dirigentes do Santos tentam fazer neste terceiro julgamento com que a pena inicial de 90 dias seja mantida e, com isso, o jogador poderia atuar a partir do dia 15 de agosto.