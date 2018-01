Michel não jogará mais com Leão O lateral Michel ocupou boa parte da coletiva do técnico Leão, após o treino coletivo de hoje. "Ele não joga mais comigo", sentenciou em tom de mágoa. "O Michel cometeu uma leviandade, e isso não aceitarei". O jogador estava escalado para enfrentar o Paysandu, no meio de semana, mas na véspera da viagem para Belém alegou um problema familiar para não viajar com a delegação. Comenta-se que ele recebeu proposta para jogar no Goiás. O técnico santista lembrou que fez muito por Michel, e ele não retribuiu. Sobre a escalação do Santos, Leão treinou com a formação deslocando Elano para lateral direita e Nenê no meio, como fez contra o Atlético Mineiro, mas não confirmou ser essas mudanças para enfrentar o Figueirense. A outra opção seria jogar com Reginaldo Araújo na lateral e Elano no meio. Leão disse que só divulga o time momentos antes do jogo. O objetivo é escalar uma equipe mais ofensiva.