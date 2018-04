Michel Platini defende criação de força policial esportiva

LONDRES - O presidente da Uefa, Michel Platini, defendeu a criação de uma força policial esportiva para combater as apostas, a corrupção, a manipulação de resultados, o doping e os atos violentos de torcedores. Em discurso no Congresso da Uefa, nesta sexta-feira, em Londres, Platini disse que os seus chamados anteriores foram ignoradas pelos governos.

"Dada a ausência de qualquer reação e da falta de consciência por parte dos políticos, renovo esse apelo hoje", disse Platini. "E se, por infelicidade, este chamado novamente cair em ouvidos surdos, peço que cada um dos países, ao menos, adote disposições específicas na legislação nacional que abordem a questão da manipulação de resultados, a fim de, finalmente, termos as ferramentas jurídicas necessárias para punir com rigor essas fraudes".

A Europol, a agência policial da União Europeia, revelou em fevereiro 680 casos recentes suspeitos de manipulação de resultados. Platini disse que a manipulação de jogos "ataca a alma do nosso esporte, a própria essência do jogo". "Parece que nós estamos, em alguns casos, lidando com organizações mafiosas que estão usando certos jogos para a lavagem de dinheiro, manchando o nosso esporte", disse.

Durante o discurso, a "preocupante situação financeira de alguns clubes na Europa" também foi abordada pelo presidente da Uefa, que sublinhou a necessidade deles respeitarem as regras do fair-play financeiro. Platini destacou a dificuldade dos clubes para pagarem as suas dívidas fiscais, o que é um condição necessária para obter a licença de sua associação nacional para jogar nas competições da entidade.

A Uefa proibiu a participação do Málaga em competições europeias na próxima temporada por não ter pago os salários de jogadores e impostos em dia. O governo espanhol disse no mês passado que os clubes do país devem 670 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,77 bilhão) em impostos.

Exortando os clubes europeus a agirem de "forma responsável", Platini disse que a Uefa precisou agir. "A fim de evitar o colapso do sistema atual e evitar a explosão da bolha, a Uefa tinha o dever de intervir", disse.