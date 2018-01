Michel Platini quer dirigir a UEFA O ex-jogador Michel Platini apresentou oficialmente nesta terça-feira, sua candidatura a uma cadeira no Comitê Executivo da UEFA - a entidade que comanda o futebol na Europa. Atual vice-presidente da Federação Francesa de Futebol e conselheiro do presidente da Fifa, Joseph Blatter, Platini vai concorrer a um dos seis postos em aberto no comitê. As eleições estão marcadas para o dia 25 de abril, em Estocolmo, na Suécia.