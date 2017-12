Michel Salgado se machuca em treino da Espanha O técnico da seleção espanhola, Luis Aragonés, recebeu uma má notícia no final dos treinamentos desta terça-feira. O lateral-direito Michel Salgado sofreu uma forte contratura muscular na perna direita e vai precisar ser examinado para saber a gravidade da lesão. "A primeira impressão é que se trata de uma forte contratura. Mas os testes que dirão se ocorreu algo mais grave só devem sair dentro de dois dias. Caso seja uma ruptura, ele precisará de no mínimo 15 dias para recuperação", explicou o médico da Espanha, Genaro Borras. Salgado ficará em repouso e esperará cerca de 48 horas para realizar a ressonância que indicará exatamente o grau da contusão. Nos preparativos para a disputa da Eurocopa de 2004, Salgado sentiu uma lesão no mesmo lugar e acabou ficando de fora da competição. Antes da contusão de Salgado, Aragonés colocou para treinar a equipe que vai enfrentar a Rússia no próximo sábado, em amistoso. O atacante Raúl González, capitão da seleção, não deve começar como titular. Cerca de 350 torcedores estiveram presentes para acompanhar os treinos da seleção espanhola em Las Rozas. Aragonés dedicou boa parte do trabalho com os jogadores para aprimorar a pontaria do elenco. A Espanha está no Grupo H, ao lado da Tunísia, Ucrânia e Arábia Saudita.