Michele dribla o preconceito no futebol Michele era uma garota espevitada em Limeira, interior de São Paulo. Jogava bola na rua com os marmanjos, muitos deles casados. Convenceu a mãe, com apoio do avô materno, de que seu futuro era o futebol. Dona Zilda torceu o nariz, mas cedeu depois de muito roer as unhas. A filha trocou Limeira por São Paulo, foi jogar no Palmeiras. Hoje é da Seleção Brasileira, prestes a disputar o Mundial. (O Mundial dos Estados Unidos começa dia 19. O Brasil está no Grupo B, com sede em Washington, e fará sua estréia contra a Coréia do Sul, dia 20. Depois enfrenta a Noruega, dia 24, e a França, dia 27.) Leia mais no Jornal da Tarde