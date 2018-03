Middlesbrough contrata jovem italiano O atacante italiano Massimo Maccarone se apresentou e já começou a treinar nesta segunda-feira no Middlesbrough, da Inglaterra, onde espera repetir o sucesso que seu compatriota Fabrizio Ravanelli fez há quatro temporadas. "Sei o sucesso que Ravanelli fez aqui", disse. "Decidi vir para o Middlesbrough por ser um clube bastante conhecido no Campeonato Inglês." Maccarone, de 22 anos, pertencia ao Empoli, clube italiano da Segunda Divisão, e custou pouco mais de US$ 11 milhões. Ele chamou a atenção dos ingleses quando defendeu a seleção italiana na vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. "É bastante dinheiro, mas eu tentarei dar o máximo pelo clube. Tenho tempo para me firmar e não estou preocupado. Sempre gostei do futebol inglês e é por isso que resolvi jogar aqui", afirmou Maccarone. "Fui à Copa Européia de Seleções Sub-21 para assistir Maccarone e vi os dois gols que ele marcou contra a Inglaterra", declarou Steve Harrison, técnico do clube inglês. O jovem atacante italiano é uma das principais contratações de Steve McClaren, manager do clube inglês, que pretende comprar o zagueiro francês Franck Queudrue, do Riverside, por cerca de US$ 3,5 milhões. Outro jogador que está bem perto de chegar ao clube é o meia Juninho Paulista, que pertence ao Atlético de Madrid.