Middlesbrough goleia Manchester United O Manchester United deu vexame na rodada deste sábado do Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe foi goleada por 4 a 1 pelo Middlesbrough, e ficou ainda mais longe do líder Chelsea: 31 a 18 pontos. O Middlesbrough, que está com 15 pontos após a vitória deste sábado, chegou a fazer 4 a 0, com dois gols de Mendieta, um de Hasselbaink e outro de Yukubu. Mas Ronaldo descontou para o Manchester já no final da partida.