Middlesbrough impõe 1.ª derrota do Arsenal no Inglês

Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal perdeu pela primeira vez na temporada neste domingo, quando foi derrotado por 2 a 1 fora de casa pelo Middlesbrough. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Um pênalti de Stewart Downing aos quatro minutos colocou o Middlesbrough na dianteira. O time foi melhor o jogo inteiro, embora o Arsenal tenha lutado para reproduzir a afiada troca de passes que o levou ao topo da liga nesta temporada. O Middlesbrough, que começou o dia na zona de rebaixamento, chegou perto do gol novamente em algumas ocasiões antes de ampliar com um tiro de Tuncay Sanli aos 27 minutos da segunda etapa. O Arsenal, que conseguiu um gol de consolo nos acréscimos graças a Tomas Rosicky, continua na liderança com 37 pontos, um acima do Manchester United, que bateu o lanterna Derby County por 4 a 1, no sábado. Resultados da rodada: Domingo, dia 9 Middlesbrough 2 x 1 Arsenal Bolton 4 x 1 Wigan Tottenham 2 x 1 Manchester City Blackburn 0 x 1 West Ham United (em andamento) sábado, dia 8 Aston Villa 1 x 3 Portsmouth Chelsea 2 x 0 Sunderland Everton 3 x 0 Fulham Manchester United 4 x 1 Derby County Newcastle United 2 x 1 Birmingham City Reading 3 x 1 Liverpool