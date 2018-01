Middlesbrough perde do lanterna O Middlesbrogh perdeu uma boa chance de encostar nos ponteiros do Campeonato Inglês ao perder por 2 a 0 para o modesto Sunderland, em casa, neste domingo. Miller e Arca fizeram os gols que tiraram o time visitante da lanterna para a penúltima posição, com quatro pontos. O Middlesbrough continua em décimo, com oito, 13 a menos que o líder Chelsea.