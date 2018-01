Middlesbrough perde mais uma com Juninho Mesmo após a volta do meia Juninho, o Middlesbrough parece não se encontrar em campo e demonstrou isso nesta segunda-feira ao ser derrotado pelo fraco West Ham por 1 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado, a equipe já havia perdido para o Arsenal por 2 a 0 e ocupa a 11ª colocação na competição, com 46 pontos. O líder é o Manchester United com 74, três a mais que o vice Arsenal. Nos jogos do dia, o Birmingham City venceu o Southampton por 3 a 2, o Blackburn Rovers empatou sem gols diante do Bolton Wanderers, o Chelsea goleou o Everton por 4 a 1, o Liverpool bateu o Charlton Athletic por 2 a 1, o Manchester City passou pelo Sunderland por 3 a 0, o Newcastle empatou por 1 a 1 com o Aston Villa e o West Bromwich complicou ainda mais a sua situação no campeonato ao ser superado pelo Tottenham Hotspur por 3 a 2.