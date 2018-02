Middlesbrough tenta reerguer moral Eliminado da Copa da Uefa pelo Sporting, de Portugal, no meio de semana, o Middlesbrough busca reconquistar a confiança, ao receber, neste domingo, o Southampton pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Liverpool, classificado para encarar a Juventus, da Itália, nas quartas-de-final da Copa dos Campeões, terá pela frente o Everton. No outro jogo deste domingo jogam Birmingham e Aston Villa.