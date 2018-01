Middlesbrough vê vaga európeia escapar O Middlesbrough só empatou por 2 a 2 contra o Charlton neste domingo e vê a chance de conseguir a classificação para alguma das copas européia (Uefa ou Liga dos Campeões) ficar cada vez mais distante. É que com este empate o time soma 42 pontos e está apenas na 6.ª posição. O Charlton fica um pouco mais abaixo na classificação: é o 9.º, com 39 pontos. O outro jogo deste domingo terminou com vitória do Newcastle (11.º) por 2 a 1 sobre o Bolton (7.º). A rodada será completada nesta segunda-feira, com a partida entre o Norwich (19.º) contra o Manchester City (12.º).