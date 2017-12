Middlesbrough vence Bolton por 2 a 1 O Middlesbrough manteve a terceira colocação do Campeonato Inglês ao vencer neste sábado o Bolton Wanderers por 2 a 0. Com a vitória, a equipe somou 17 pontos, um a menos que o segundo colocado Liverpool. O líder é o Arsenal com 20. Nos demais jogos da rodada, o Newcastle derrotou o West Bromwich por 2 a 1, o Southampton superou o Manchester City por 2 a 0 e o Birmingham City ganhou do West Ham por 2 a 1. Neste domingo acontece os seguintes jogos: Fulham x Charlton, Arsenal x Sunderland, Aston Villa x Leeds, Blackburn x Tottenham e Liverpool x Chelsea. Na segunda-feira, Manchester United x Everton completam a rodada.